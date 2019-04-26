У женатого депутата Ааду Муста роман с женщиной, которая младше его на 31 год?

Издание пишет, что по слухам Муст и Тооминг провели 8 марта в Риге, где вдвоем отмечали день рождения Кадри. Совместные поездки случались у них и раньше, однако окружение утверждает, что именно у этого рижского вояжа могла быть не только деловая цель.

”Думаю, я не должна отвечать на такие вопросы, так как не являюсь публичным деятелям. Спасибо за звонок”, — отвечает Тооминг на звонок журналиста.

Муст в свою очередь более разговорчив. Он говорит, что действительно ездил с Кадри в Ригу, но только лишь по той причине, что в Таллинне или Тарту не удавалась сосредоточиться на книге в виду слишком большого количества повседневных забот.



"У меня, например, так, что если я нахожусь в Таллинне или Тарту, то вокруг много разных повседневных дел, так что для того, чтобы сделать что-то по существу, разумно ненадолго сменить обстановку", — отмечает Муст.

"Мы с Кадри Тооминг очень хорошо ладим. Этого я не отрицаю. И по части зарубежных архивов в Эстонии она — один из самых лучших специалистов. Это так. Я думаю, что для серьезных людей, эта книга будет довольно интересна. Там есть то, чего еще никто не знает".