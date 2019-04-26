26.04.2019, 10:46

У женатого депутата Ааду Муста роман с женщиной, которая младше его на 31 год?

 (33)
rus.delfi.ee
EST 13
У женатого депутата Ааду Муста роман с женщиной, которая младше его на 31 год?
Kroonika

Издание Kroonika пишет в свежем номере, что тесное сотрудничество между депутатом, центристом и историком Ааду Мустом (68) и редактором его книг, заместителем заведующего отдела использования Тартуского национального архива Кадри Тооминг (37) вызывает у общественности вопрос: только ли деловой характер носят эти отношения? Отмечается, что Муст женат (его супруга — Юлле Муст (66)), а Тооминг свободна.

Издание пишет, что по слухам Муст и Тооминг провели 8 марта в Риге, где вдвоем отмечали день рождения Кадри. Совместные поездки случались у них и раньше, однако окружение утверждает, что именно у этого рижского вояжа могла быть не только деловая цель.

”Думаю, я не должна отвечать на такие вопросы, так как не являюсь публичным деятелем. Спасибо за звонок”, — отвечает Тооминг на звонок журналиста.

Муст в свою очередь более разговорчив. Он говорит, что действительно ездил с Кадри в Ригу, но только лишь по той причине, что в Таллинне или Тарту не удавалось сосредоточиться на книге ввиду слишком большого количества повседневных забот.

"У меня, например, так, что если я нахожусь в Таллинне или Тарту, то вокруг много разных повседневных дел, так что для того, чтобы сделать что-то по существу, разумно ненадолго сменить обстановку", — отмечает Муст.

"Мы с Кадри Тооминг очень хорошо ладим. Этого я не отрицаю. И по части зарубежных архивов в Эстонии она — один из самых лучших специалистов. Это так. Я думаю, что для серьезных людей эта книга будет довольно интересна. Там есть то, чего еще никто не знает".

Через некоторое время после окончания разговора Муст перезванивает журналисту и говорит, что проверил по календарю и 8 марта (день рождения Кадри и Женский день) он находился в Таллинне и Тарту, где у него было много мероприятий, а в Риге они были 13 марта.

Супруга Муста Юлле говорит, что правильнее всего было бы спросить обо всем у Ааду и Кадри. ”Знаете, между преподавателями и учениками это извечная тема, — комментирует женщина. — Если вы, пристально глядя в глаза, спросите у любого мужчины-преподавателя в любом возрасте ”что у тебя было с этой студенткой?”, то с первого же удара собьете его с ног и заставите лепетать”.

”Я и своим внукам всегда говорю, что мы свободные люди на свободной земле, и если вы никому не делаете больно, то можете действовать”, — добавляет Юлле Муст.

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