У заключенных райская жизнь? Добро пожаловать в Таллиннскую тюрьму — настоящий wellness-центр!

Да, этот мир из бетона, ужасно много дверей, замков и тоннелей, но от Эстонского национального музея он не отличается (правда, эстонского искусства на стенах было досадно мало). И какая забота окружает там заключенных! Если раньше у человека не было медицинской страховки, то в тюрьме все есть. Деньги на лечение, примерно 4 млн евро, поступают прямо из госбюджета, и если не хватает, можно попросить еще. В тюрьме можно сразу привести в порядок зубы. Таким образом, до выхода на пенсию рекомендовалось бы заскочить в тюрьму. Если во рту не совсем бомбовый кратер, можно слегка напакостить. Если нужен более основательный курс лечения, стоит полистать регистр наказаний и изучить статьи, которые обещают более длительную "тюремную службу".

По-особенному обходятся и с психическим здоровьем заключенных, сразу под рукой психологи, психиатры, которые помогают в случае расстройств сна и тревожных расстройств. У многих семейных врачей уже в июне закончились деньги, чтобы отправлять нуждающихся на терапию. Нужно ждать нового года, а в тюрьме можно получить сразу.

Звонить из тюрьмы можно столько, сколько позволяет кошелек. Если близкие помогают, можно транжирить деньги в тюремном магазине. В меню считаются как с вегетарианцами, так и с не переносящими лактозу и глютен. Да, финал "Евровидения" можно не увидеть, потому что, как правило, свет гаснет в 22 часа. Но — подчеркнули во время обхода — если крутой футбольный матч, надзиратели могут закрыть глаза.

Разве тюрьма — правильное название для такого места? Спа Таллиннской тюрьмы? Нет, это не точно, бассейна там нет. Wellness-центр Таллиннской тюрьмы? Да, скорее, он. Там можно получить покой (никому нельзя входить в твою камеру!), работать, учиться или читать. Общаться. Знакомиться. Одежду предоставляет тюрьма. Я на самом деле не понимаю, почему вообще нужно хотеть выйти оттуда. Я бывала как в Батарейной тюрьме, в старой Таллиннской тюрьме, в детские домах, центрах безопасности, так и во многих домах по уходу, но нигде не было такой приятной атмосферы, как в Таллиннской тюрьме. Скорее, возникает вопрос, не будет ли туда излишнего наплыва.

И возникают еще вопросы — куда смотрит Министерство социальных дел? Почему у нас нет таких государственных учреждений опеки? Почему в домах по уходу и домах престарелых распространяется аромат вареной брюквы вместе с запахом мочи? Почему на памперсы ограничение, кнопки экстренной помощи не работают? Кажется, что только дурак еще не в Таллиннской тюрьме!