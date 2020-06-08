У Языковой инспекции теперь больше контроля — на реорганизацию ведомства потратят сотни тысяч евро. RusDelfi — про "языковую политику"

Зачем нужен Языковой департамент и как это поможет местным русским выучить государственный язык — в материале RusDelfi.
Рийгикогу принял закон, согласно которому на базе Языковой инспекции будет создан Языковой департамент. 79 депутатов проголосовали за. Двое против — социал-демократы Евгений Осиновский и Лаури Ляанемеэтс. Из центристов не поддержал закон лишь Михаил Стальнухин — он не голосовал, но был на месте.
Как сообщают, основной задачей Языкового департамента станет ответственность за реализацию языковой политики. RusDelfi попросил Министерство образования и науки обьяснить, что это значит. Как ответил советник языкового отдела министерства Андеро Адамсон, теперь департамент будет координировать курсы эстонского языка для совершеннолетних, а также осуществлять действия, направленные на улучшение статуса и репутации эстонского языка, плюс развивать "языковые технологии". "Языковой департамент продолжит выполнять задачи Языковой инспекции", — добавил он.
Напомним, что главная задача Языковой инспекции — контроль за соблюдением Закона о языке, то есть проверка знания государственного языка и его использования в общественном пространстве. Чаще всего в СМИ можно увидеть такие заголовки: "Языковая инспекция не разрешает Hesburger использовать вывеску drive-in без перевода на эстонский"; "Языковая инспекция: в Maxima XXX в Хааберсти только один работник владеет эстонским на должном уровне".
В 2019 году инспекция проверила знания эстонского языка в 59 образовательных и 15 медицинских учреждениях, в государственных и муниципальных структурах Нарвы протестировали 30 человек, в управе Кохтла-Ярве — 13 чиновников, а также работников в других областях — например, 64 человека из сферы обслуживания — водители автобусов и такси, сотрудники отелей, парикмахеры и другие. Полный список ЗДЕСЬ.
В 2019 году Языковая инспекция получила 532 жалобы, в 57% из них критиковалось знание эстонского языка у обслуживающих работников.
Зачем департамент — русскоязычным эстонцам?
"Одна из важнейших задач Языкового департамента — улучшать качество обучения эстонскому языку как неродному для совершеннолетних. Другими словами, координировать изучение языка для взрослых, содействовать обмену информацией по этому вопросу, информировать людей о возможностях изучения языка и консультировать их по поводу выбора подходящего курса изучения языка", — ответил сотрудник министерства на вопрос, зачем департамент местным русским.
Каждые полгода регистрация на бесплатные курсы эстонского языка заканчивается за несколько минут и подавляющее число желающих не может туда попасть. Дело могло бы поправить увеличение числа преподавателей, но у государства на этот счет свое мнение. Глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар сообщила RusDelfi, что её организация и дальше продолжит предоставлять возможность изучать государственный язык. "Языковой департамент не будет этим заниматься", — заявила она. То есть государство решило улучшить знание эстонского не за счет большего финансирования бесплатных занятий, а другим способом.
Сама Кяосаар присутствовала на обсуждениях о переименовании Языковой инспекции. И ей сложно сказать, принесут ли изменения пользу. "Задачи новой организации важны. Вопрос в том, как они будут осуществляться, как разделят ответственность министерство и департамент. Соглашусь, что название "Языковая инспекция" — звучит угрожающе. Важно, чтобы подобные организации были поддержкой, а не надзорными органами. Самая лучшая мотивация — не жесткие предписания, а желание учиться — понимание важности знания госязыка, ведь это преимущество и сплошные плюсы. Сейчас получается, что они — "плохой полицейский", а мы — "хороший полицейский", — считает она.
Как сказал депутат Рийгикогу Евгений Осиновский RusDelfi, государство могло бы меньше наказывать, а больше мотивировать изучать эстонский язык — предоставлять бесплатные курсы. "Вдобавок мы давно говорим, что нужно переложить часть ответственности на работодателя, чтобы они предоставляли свободные дни для изучения языка, направляли на курсы и так далее. Так как зачастую проверки проходят в тех отраслях, где уровень зарплат и так низкий (например, в магазинах Maxima — RusDelfi)", — уточнил Осиновский.
Зачем департамент вообще?
В рамках нового закона создается не только Языковой департамент, но и Департамент молодежи и образования. "Это части одного закона, — объясняет в интервью RusDelfi проголосовавшая "за" центристка Мария Юферева-Скуратовски. — И большая часть изменений касается сферы образования, в первую очередь Innove, HITSA, Archimedes и ENTK. Эти четыре структуры занимаются развитием образования и молодёжной работой. Для того, чтобы сделать их работу эффективней и убрать дублирующие должности, их объединяют в единый Департамент молодёжи и образования. Это позволит сократить некоторые расходы и сделать сотрудничество более эффективным". По ее словам, создание Департамента молодежи и образования позволит создать более качественные учебные программы.
Осиновский голосовал именно против этой части одного закона — о создании Департамента молодежи и образования. "Превращать несколько хороших учреждений в одну большую машину — не всегда хорошая идея".
Еще потратим
Как известно, любые изменения в структурах уменьшают государственный бюджет. На реорганизацию работы всех ведомств потратят 240 000 евро, при этом чиновники заявляют: это позволит уменьшить расходы. Насколько — пока непонятно. Бюджет Языковой инспекции в 2020 году — 463 000 евро, какой бюджет будет у Языкового департамента — еще неизвестно.
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