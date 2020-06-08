У Языковой инспекции теперь больше контроля — на реорганизацию ведомства потратят сотни тысяч евро. RusDelfi — про "языковую политику"

Рийгикогу принял закон, согласно которому на базе Языковой инспекции будет создан Языковой департамент. 79 депутатов проголосовали за. Двое против — социал-демократы Евгений Осиновский и Лаури Ляанемеэтс. Из центристов не поддержал закон лишь Михаил Стальнухин — он не голосовал, но был на месте.

Как сообщают, основной задачей Языкового департамента станет ответственность за реализацию языковой политики. RusDelfi попросил Министерство образования и науки обьяснить, что это значит. Как ответил советник языкового отдела министерства Андеро Адамсон, теперь департамент будет координировать курсы эстонского языка для совершеннолетних, а также осуществлять действия, направленные на улучшение статуса и репутации эстонского языка, плюс развивать "языковые технологии". "Языковой департамент продолжит выполнять задачи Языковой инспекции", — добавил он.

Напомним, что главная задача Языковой инспекции — контроль за соблюдением Закона о языке, то есть проверка знания государственного языка и его использования в общественном пространстве. Чаще всего в СМИ можно увидеть такие заголовки: "Языковая инспекция не разрешает Hesburger использовать вывеску drive-in без перевода на эстонский"; "Языковая инспекция: в Maxima XXX в Хааберсти только один работник владеет эстонским на должном уровне".

RusDelfi

В 2019 году инспекция проверила знания эстонского языка в 59 образовательных и 15 медицинских учреждениях, в государственных и муниципальных структурах Нарвы протестировали 30 человек, в управе Кохтла-Ярве — 13 чиновников, а также работников в других областях — например, 64 человека из сферы обслуживания — водители автобусов и такси, сотрудники отелей, парикмахеры и другие. Полный список ЗДЕСЬ.

В 2019 году Языковая инспекция получила 532 жалобы, в 57% из них критиковалось знание эстонского языка у обслуживающих работников.

Зачем департамент — русскоязычным эстонцам?

"Одна из важнейших задач Языкового департамента — улучшать качество обучения эстонскому языку как неродному для совершеннолетних. Другими словами, координировать изучение языка для взрослых, содействовать обмену информацией по этому вопросу, информировать людей о возможностях изучения языка и консультировать их по поводу выбора подходящего курса изучения языка", — ответил сотрудник министерства на вопрос, зачем департамент местным русским.