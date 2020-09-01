У выступавшего на Tallinn Music Week артиста обнаружили коронавирус. Его контакты известны
В четверг стартовал длившийся четыре дня фестиваль Tallinn Music Week. У одного из его участников спустя несколько дней обнаружили коронавирус.
В четверг стартовал длившийся четыре дня фестиваль Tallinn Music Week. У одного из его участников спустя несколько дней обнаружили коронавирус.
Руководитель по коммуникациям Tallinn Music Week Ингрид Кохтла подтвердила поступившую в издание Kroonika анонимно информацию: действительно, на сцену фестиваля выходил человек, у которого выявили инфекцию.
"Тест одного из участников фестиваля оказался положительным. Его контакты к сегодняшнему дню детально выяснил Департамент здоровья, с этими людьми связались. Все лица, которые были тестированы, здоровы. Некоторые из них, по рекомендации Департамента здоровья, находятся на самоизоляции", — говорится в пресс-релизе оргкомитета фестиваля.
По неподтвержденной информации, которой располагает Kroonika, заболевший — барабанщик, который входил в состав друх групп.
Руководитель по коммуникациям Департамента здоровья Тиммо Саар сообщил, что источник инфекции пока еще не выяснен. "В девяти случаях из десяти источник выясняется. В данном конкретном случае источника заражения мы не знаем".
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