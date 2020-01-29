У виадука и туннелей Хааберсти появились официальные названия

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги названия для виадука и туннелей выбирали совместно с жителями района и находящимися в районе предприятиями . ”На сегодняшнем заседании мэрии проект поиска названий окончательно завершился. Опыт показал, что благодаря совместной работе, различные начинания можно довести до решения”, — сказал Ханимяги.

Он добавил, что на организованный управой конкурс поступило 700 вариантов названий, из которых городская комиссия по топонимике выбрала три. Эти названия были выставлены на народное голосование. ”Виадук Хааберсти — важная транспортная развязка района. Надеюсь, что выбранные жителями названия приживутся и будут активно использоваться как жителями так и гостями района”,- сказал Ханимяги.

Виадук, протяжённостью 227 метров и длиной 5 метров, построен над первым в Эстонии круговым перекрёстком, который регулируют светофоры. До первого октября все желающие могли предлагать свои варианты названия для виадука и для пешеходных туннелей, проходящими под Палдиским шоссе и Эхитаяте теэ. Всего на конкурс было прислано более 700 вариантов названий, которые были связаны с историей Ыйсмяэ и Хааберсти или с различными учреждениями и предприятиями района.

Перекресток Хааберсти был основательно реконструирован, общая стоимость строительных работ составила 20,2 миллиона евро. В ходе работ были обновлены почти 3 километра проезжей части, построен виадук, перестроены тротуары и велодорожки длиной 1,7 км, построены новые тротуары и велодорожки общей протяженностью 2,3 км, созданы три новых и реконструированы четыре регулируемых светофорами перекрестка.