"У вас средний уровень коронабактерии, сходите погулять". Как ведьма поставила репортеру Delfi "диагноз" по телефону

"Позвони по номеру и узнай, мучает ли тебя коронавирус", — гласит объявление, на фоне которого изображена пожилая женщина в эзотерической одежде.

Инфотелефон ведьмы работает круглосуточно, а каждая минут разговора стоит почти 2 евро.

Репортер Delfi решил проверить, как же ведьма будет определять наличие болезни. Он позвонил по указанном номеру, представился мужчиной 1965 года рождения и пожаловался на температуру в 38 градусов, высокое давление и плохое самочувствие, которое длится уже 8 дней.

Этого для ведьмы Эхи было достаточно, и она поставила диагноз — мужчина болеет "коронабктерией" второго уровня (SARS-CoV-2 является вирусом, а не бактерией — прим. ред.)

Кроме прочего ведьма Эха посоветовала пойти прогуляться и не паниковать, держаться подальше от других людей и закрывать рот марлей вовремя передвижения по улице.

Телефонная линия принадлежит фирме Ollerna OÜ. Владелец фирмы заявила, что диагнозом коронавируса она не занимается, а просто дает советы. В конце концов она все же согласилась снять свое объявление. Однако с момента обещания прошло несколько часов, а объявление так и продолжает висеть на просторах интернета.

Этически неправильно, но не незаконно



Как сказал Delfi руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре, достойно сожаления, что на вызванном кризисом страхе людей кто-то пытается заработать. Однако деятельность ведьмы не является незаконной и не рассматривается как мошенничество, хотя с этической точки зрения это может казаться и таким, объяснил Тамбре.

Он отметил, что информацию о коронавирусе можно получить на сайте Департамента здоровья или у семейного врача, также можно позвонить на кризисный номер 1247 или на номер консультации семейных врачей 1220.