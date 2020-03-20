20.03.2020, 19:09

"У вас средний уровень коронабактерии, сходите погулять". Как ведьма поставила репортеру Delfi "диагноз" по телефону

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комментарий полиции
Эгерт Пярна
EST 17

Вызванный коронавирусом кризис заставил активизироваться различных мошенников. Например, в социальных сетях предлагает консультацию на тему коронавируса ведьма Эха.

"Позвони по номеру и узнай, мучает ли тебя коронавирус", — гласит объявление, на фоне которого изображена пожилая женщина в эзотерической одежде.

Инфотелефон ведьмы работает круглосуточно, а каждая минут разговора стоит почти 2 евро.

Репортер Delfi решил проверить, как же ведьма будет определять наличие болезни. Он позвонил по указанном номеру, представился мужчиной 1965 года рождения и пожаловался на температуру в 38 градусов, высокое давление и плохое самочувствие, которое длится уже 8 дней.

Этого для ведьмы Эхи было достаточно, и она поставила диагноз — мужчина болеет "коронабктерией" второго уровня (SARS-CoV-2 является вирусом, а не бактерией — прим. ред.)

Кроме прочего ведьма Эха посоветовала пойти прогуляться и не паниковать, держаться подальше от других людей и закрывать рот марлей вовремя передвижения по улице.

Телефонная линия принадлежит фирме Ollerna OÜ. Владелец фирмы заявила, что диагнозом коронавируса она не занимается, а просто дает советы. В конце концов она все же согласилась снять свое объявление. Однако с момента обещания прошло несколько часов, а объявление так и продолжает висеть на просторах интернета.

Этически неправильно, но не незаконно


Как сказал Delfi руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре, достойно сожаления, что на вызванном кризисом страхе людей кто-то пытается заработать. Однако деятельность ведьмы не является незаконной и не рассматривается как мошенничество, хотя с этической точки зрения это может казаться и таким, объяснил Тамбре.

Он отметил, что информацию о коронавирусе можно получить на сайте Департамента здоровья или у семейного врача, также можно позвонить на кризисный номер 1247 или на номер консультации семейных врачей 1220.

Веб-констебль Вилле Ряник прокомментировала данное объявление в Facebook и отметила, что это ничто иное как "филологическая JOKK-схема": фраза "мучает ли тебя коронавирус" по значению не равна "болеешь ли ты коронавирусом". Поэтому с автора объявления взятки гладки.

Ряник все же подчеркнула, что тест на коронавирус проводится в лаборатории и его невозможно каким бы то ни было путем диагностировать по телефону.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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