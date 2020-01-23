У вас есть идея? Фонд интеграции поддержит проекты в области культуры и спорта

Бюджет конкурса составляет 89 577 евро. Минимальная сумма поддержки — 1000 евро, максимальная — 10 000 евро.

”Мы хотим поддержать те проекты, которые сближают представителей разных культур, создают возможности для их общения, помогают им лучше узнать друг друга и наладить постоянные контакты”, — сказала руководитель области языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди. ”Совместная деятельность является универсальным способом общения, помогая людям найти общий язык, несмотря на их различия. Занимаясь вместе спортом, музицируя или наслаждаясь искусством, язык и национальность уходят на второй план. Главной является радость от сделанного или пережитого вместе, и это, в свою очередь, сближает нас и создает общее культурное пространство”, — добавила Яна Тонди.

Проекты в области культуры и спорта, на которые будет выделена поддержка, должны предлагать представителям разных культур возможность участия в совместной деятельности, налаживания долговременного сотрудничества и большего участия в культурном и информационном пространстве Эстонии. Более подробная информация об условиях конкурса приведена на домашней странице Фонда интеграции.

Проведение конкурса финансирует Министерство культуры.