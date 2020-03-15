У вас еще есть семейный врач? Тысячи пациентов в ближайшее время лишатся своих любимых докторов

Статистика показывает: в ближайшее время по всей Эстонии без привычного семейного врача останутся тысячи пациентов. Самые свежие цифры относятся к 2018 году, и тогда среди 929 семейных врачей было 202 в возрасте 65 лет и старше. Тех, кто вот-вот достигнет пенсионного возраста, было еще 172. В общей сложности более 40% семейных врачей!

Часть врачей пенсионного возраста продолжает работу, но проблема серьезная, потому что третья крупная возрастная группа — это 55-59-летние (171 семейный врач) и средний возраст постоянно повышается. Молодых семейных врачей (в возрасте 25-29 лет) в позапрошлом году на всю Эстонию было всего 23.

Замена выходящих на пенсию в сельских регионах врачей — всеэстоснкая проблема. Одним из решений являются те, кто в деревню не переезжают, а ездят туда каждый день из города, где работают в большом центре семейных врачей, как, например, Medicum.

Это в некоторых местах решает проблему, но в итоге наполовину, потому что не добавляет в деревню молодых семейных врачей, которые оставались бы на месте годами — система семейных врачей лучше всего действует тогда, когда врач знает пациента давно и завоевал доверие.

Изменение количества и возраста семейных врачей 2013-2018:

По состоянию на начало года в Эстонии было около 34 000 пациентов, у которых вместо семейного врача временный заместитель. Заместитель нужен тогда, когда на конкурсе на замещение должности семейного врача не выдвинул свою кандидатуру ни один врач.