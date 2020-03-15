15.03.2020, 14:10

У вас еще есть семейный врач? Тысячи пациентов в ближайшее время лишатся своих любимых докторов

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Ивар Соопан
EST
У вас еще есть семейный врач? Тысячи пациентов в ближайшее время лишатся своих любимых докторов
Lemmi Kann / Lääne Elu

В Эстонии сейчас около 34 000 человек, которых лечат замещающие врачи, потому что на место вышедшего на пенсию семейного врача в ходе конкурса не нашли нового врача. И видно, что проблема становится все более острой, пишет Maaleht.

Статистика показывает: в ближайшее время по всей Эстонии без привычного семейного врача останутся тысячи пациентов. Самые свежие цифры относятся к 2018 году, и тогда среди 929 семейных врачей было 202 в возрасте 65 лет и старше. Тех, кто вот-вот достигнет пенсионного возраста, было еще 172. В общей сложности более 40% семейных врачей!

Часть врачей пенсионного возраста продолжает работу, но проблема серьезная, потому что третья крупная возрастная группа — это 55-59-летние (171 семейный врач) и средний возраст постоянно повышается. Молодых семейных врачей (в возрасте 25-29 лет) в позапрошлом году на всю Эстонию было всего 23.

Замена выходящих на пенсию в сельских регионах врачей — всеэстоснкая проблема. Одним из решений являются те, кто в деревню не переезжают, а ездят туда каждый день из города, где работают в большом центре семейных врачей, как, например, Medicum.

Это в некоторых местах решает проблему, но в итоге наполовину, потому что не добавляет в деревню молодых семейных врачей, которые оставались бы на месте годами — система семейных врачей лучше всего действует тогда, когда врач знает пациента давно и завоевал доверие.

Изменение количества и возраста семейных врачей 2013-2018:

По состоянию на начало года в Эстонии было около 34 000 пациентов, у которых вместо семейного врача временный заместитель. Заместитель нужен тогда, когда на конкурсе на замещение должности семейного врача не выдвинул свою кандидатуру ни один врач.

По словам заведующей отделом услуг здравоохранения Департамента здоровья Пилле Саар, сейчас открыто три конкурса — два в Таллинне и один в Кейла. На прошлой неделе было в общей сложности четыре конкурса, в ходе которых нашли врача на все списки: одного в Йыгева, двух в Таллинн, одного в волость Раэ.

"Текущие конкурсы не всегда показывают потребность в семейных врачах, это количество следует смотреть вместе с количеством временных заместителей, — уточнила Саар. — Если на конкурс не хочет выдвигать свою кандидатуру ни один врач, то Департамент здоровья должен найти временного заместителя. Временного заместителя назначают на определенный период, например, на три месяца или шесть месяцев, или один год, в зависимости от региона и заместителя".

Конкурсы предстоят еще, потому что по данным Департамента здоровья каждый год отказываются от своего списка в среднем 26 семейных врачей, большинство из них из-за выхода на пенсию.

Один шаг для поддержки семейных врачей сельских регионов недавно сделан. Министерство социальных дел на прошлой неделе сообщило, что отправило на согласование изменения постановления, которыми увеличат финансовую поддержку семейных врачей, работающих за пределами Таллинна, Тарту и окружающих их самоуправлений.

46 списков, где работает заместитель семейного врача:

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