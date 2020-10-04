У ученика Таллиннской Махтраской основной школы обнаружен коронавирус
Сегодня читатель RusDelfi сообщил редакции, что у одного из учеников Таллиннской Махтраской основной школы обнаружили коронавирус.
Сегодня читатель RusDelfi сообщил редакции, что у одного из учеников Таллиннской Махтраской основной школы обнаружили коронавирус.
"Школа прислала сообщения родителям об отмене занятий", — добавил читатель.
На сайте школы и на Facebook сегодня появилось сообщение о том, что 5 октября в школе будет проходить полная дезинфекция. В связи с этим учащиеся с 1 по 9 классы будут учиться дистанционно.
До 13 октября все учащиеся 7-х классов переходят на дистанционное обучение, соблюдая при этом режим самоизоляции.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, курирующий вопросы образования, подтвердил, что у ученика Таллиннской Махтраской основной школы обнаружили коронавирус.
"С сегодняшнего дня по 13 октября один из седьмых классов Махтраской основной школы закрыт в связи с положительным результатом теста на коронавирус у одного из учеников", — сказал Белобровцев.
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