У ученика Таллиннской Махтраской основной школы обнаружен коронавирус

"Школа прислала сообщения родителям об отмене занятий", — добавил читатель.

На сайте школы и на Facebook сегодня появилось сообщение о том, что 5 октября в школе будет проходить полная дезинфекция. В связи с этим учащиеся с 1 по 9 классы будут учиться дистанционно.

До 13 октября все учащиеся 7-х классов переходят на дистанционное обучение, соблюдая при этом режим самоизоляции.



Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, курирующий вопросы образования, подтвердил, что у ученика Таллиннской Махтраской основной школы обнаружили коронавирус.

"С сегодняшнего дня по 13 октября один из седьмых классов Махтраской основной школы закрыт в связи с положительным результатом теста на коронавирус у одного из учеников", — сказал Белобровцев.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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