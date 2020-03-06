06.03.2020, 13:53
У ученика Таллиннской гимназии Кристийне выявили коронавирус. Школа закрывается на карантин(4)
Сегодня у ученика Таллиннской гимназии Кристийне выявили коронавирус. Об этом сообщает Департамент здоровья.
Сегодня у ученика Таллиннской гимназии Кристийне выявили коронавирус. Об этом сообщает Департамент здоровья.
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