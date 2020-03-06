У ученика Таллиннской гимназии Кристийне выявили коронавирус. Школа закрывается на карантин

Школа будет как минимум на две недели закрыта на карантин.

В самом здании будет проведена тщательная дезинфекция. Учебный процесс будет проходить дистанционно.

Поскольку установить точно, с кем контактировал заболевший ученик, невозможно, департамент просит всех учеников гимназии Кристийне в течение двух недель оставаться дома и избегать контактов с людьми извне. Также департамент просит учеников не посещать кружки по интересам и спортивные кружки.

Департамент образования и науки просит все школы и детские сады быть готовыми в случае необходимости к закрытию на срок до двух недель и организации нестационарного обучения.

По заверению государства, оно делает все возможное для предотвращения распространения вируса.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья



Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.