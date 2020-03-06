У ученика Таллиннской гимназии Кристийне выявили коронавирус. Школа закрывается на карантин(73)
Сегодня у ученика Таллиннской гимназии Кристийне выявили коронавирус. Об этом сообщает департамент образования.
Сегодня у ученика Таллиннской гимназии Кристийне выявили коронавирус. Об этом сообщает департамент образования.
Школа будет как минимум на две недели закрыта на карантин.
В самом здании будет проведена тщательная дезинфекция. Учебный процесс будет проходить дистанционно.
Поскольку установить точно, с кем контактировал заболевший ученик, невозможно, департамент просит всех учеников гимназии Кристийне в течение двух недель оставаться дома и избегать контактов с людьми извне. Также департамент просит учеников не посещать кружки по интересам и спортивные кружки.
Департамент образования и науки просит все школы и детские сады быть готовыми в случае необходимости к закрытию на срок до двух недель и организации нестационарного обучения.
По заверению государства, оно делает все возможное для предотвращения распространения вируса.
Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.
Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.
Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 26 февраля регионами распространения риска являются: Китайская Народная Республика, Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.
Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru.
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