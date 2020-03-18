У ученика таллиннской гимназии диагностировали коронавирус

Как сообщает школа, подтверждение положительного анализа на COVID-19 поступило от Департамента здоровья вчера.

На прошлой неделе данный ученик посещал школу.

”13.03.2020 в школе была проведена тщательная дезинфекция. В случае необходимости мы еще раз продезинфицируем помещения”, — информирует школа.

Поскольку точно установить всех, с кем контактировал заболевший ребенок, невозможно, школа через классного руководителя попросила учеников конкретного класса оставаться в течение двух недель дома и избегать внешних контактов.

На настоящий момент в Эстонии выявлено 225 случаев заражения коронавирусом.

Департамент здоровья советует всем учащимся и работникам школы:

1. Оставаться дома;

2. По возможности заказывать еду на дом;

3. Не посещать общественные места;

4. Следовать правилам по обеспечению безопасности здоровья: регулярно мыть и по возможности дезинфицировать руки; не трогать руками лицо, глаза, рот и нос; регулярно проветривать помещения (как минимум 2 раза в день в течение минимум 15 минут подряд)

при кашле или чихании прикрывать нос и рот бумажной салфеткой или рукой (использованную салфетку следует сразу же выбросить, а руки вымыть).

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!