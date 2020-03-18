У ученика таллиннской гимназии диагностировали коронавирус

Поступило сообщение о том, что у ученика столичной Гимназии имени Якоба Вестхольма вчера выявили коронавирус.
Как сообщает школа, подтверждение положительного анализа на COVID-19 поступило от Департамента здоровья вчера.
На прошлой неделе данный ученик посещал школу.
”13.03.2020 в школе была проведена тщательная дезинфекция. В случае необходимости мы еще раз продезинфицируем помещения”, — информирует школа.
Поскольку точно установить всех, с кем контактировал заболевший ребенок, невозможно, школа через классного руководителя попросила учеников конкретного класса оставаться в течение двух недель дома и избегать внешних контактов.
На настоящий момент в Эстонии выявлено 225 случаев заражения коронавирусом.
Департамент здоровья советует всем учащимся и работникам школы:
1. Оставаться дома;
2. По возможности заказывать еду на дом;
3. Не посещать общественные места;
4. Следовать правилам по обеспечению безопасности здоровья: регулярно мыть и по возможности дезинфицировать руки; не трогать руками лицо, глаза, рот и нос; регулярно проветривать помещения (как минимум 2 раза в день в течение минимум 15 минут подряд)
при кашле или чихании прикрывать нос и рот бумажной салфеткой или рукой (использованную салфетку следует сразу же выбросить, а руки вымыть).
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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