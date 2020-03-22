У трех врачей на Сааремаа выявлен коронавирус

Как сообщил руководитель Курессаареской больницы Мярт Кылли в субботу вечером программе "Aktuualne Kaamera", у трех врачей этого лечебного учреждения выявлен коронавирус.
"В самом деле, у нас есть выпавшие из работы, среди врачей зафиксировано три случая", - подтвердил Кылли.
"В скорой помощи тоже есть вышедшие из строя медики, но их статус различный - у кого-то простуда, а некоторые ждут результата анализа", - добавил Кылли.
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