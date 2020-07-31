У трех работников Клиники Тартуского университета обнаружили коронавирус. Введен запрет на посещения

Никто из троих не был инфицирован на рабочем месте. Несмотря на это, клиника относится к ситуации очень серьезно и направила на самоизоляцию почти 30 сотрудников, которые контактировали с заразившимися.

"Тесты пациентов, контактировавших с заболевшими, отрицательные, то есть пациенты не заразились", — сообщил исполняющий обязанности председателя правления меучреждения Марек Сеэр. Он также добавил, что клиника принимает все меры, чтобы предотвратить распространение вируса.

С 31 июля клиника ввела ограничение на посещения, а находящиеся в близком контакте с пациентами работники носят средства личной защиты.

В клинике возобновлена работа кризисного штаба. "Сложившееся в Тартумаа положение

тревожное, девять новых заболевших за сутки напоминает ситуацию весной. Всем жителям нужно проявлять ответственность", — отметил Сеэр.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!