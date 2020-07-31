31.07.2020, 14:43

У трех работников Клиники Тартуского университета обнаружили коронавирус. Введен запрет на посещения

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У трех работников Клиники Тартуского университета обнаружили коронавирус. Введен запрет на посещения
Anni Õnneleid / Liis Kirss

Сегодня был собран кризисный штаб Клиники Тартуского университета, который принял решение восстановить частично ограничения, связанные с коронавирусом. Был введен запрет на посещения. У трех работников медицинского учреждения обнаружили коронавирус.

Никто из троих не был инфицирован на рабочем месте. Несмотря на это, клиника относится к ситуации очень серьезно и направила на самоизоляцию почти 30 сотрудников, которые контактировали с заразившимися.

"Тесты пациентов, контактировавших с заболевшими, отрицательные, то есть пациенты не заразились", — сообщил исполняющий обязанности председателя правления меучреждения Марек Сеэр. Он также добавил, что клиника принимает все меры, чтобы предотвратить распространение вируса.

С 31 июля клиника ввела ограничение на посещения, а находящиеся в близком контакте с пациентами работники носят средства личной защиты.
В клинике возобновлена работа кризисного штаба. "Сложившееся в Тартумаа положение

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тревожное, девять новых заболевших за сутки напоминает ситуацию весной. Всем жителям нужно проявлять ответственность", — отметил Сеэр.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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