У трех посетителей состоявшейся в рамках Дней ностальгии дискотеки выявлен коронавирус

По ее словам, во время праздника эти три человека не могли быть заразными, однако на празднике мог находиться еще один человек, который и стал источником заражения. Также департаменту известно, что несколько находившихся на празднике человек получили сообщение через приложение HOIA о том, что они контактировали с заболевшим человеком, пишет Lääne Elu.

Организатор дискотеки Юрген Виснапуу сказал, что за ночь мероприятие посетило примерно 700-800 человек. Всем посетителям на входе измеряли температуру.

Департамент просит всех, кто принимал участие в Днях ностальгии, следить за своим здоровьем, а в случае возникновения симптомов связаться с семейным врачом.

Дни ностальгии проходили в Хаапсалу 11-13 сентября.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!