У Таллиннского городского музея будет новый руководитель

Как сказал вице-мэр Вадим Белобровцев, перед новым руководителем стоят серьезные задачи.

”Ее повседневными обязанностями будет руководство и развитие организации, состоящей из семи очень разных филиалов, поддерживая своей деятельностью миссию музея — собирать, исследовать и хранить историю Таллинна, — отметил Вадим Белобровцев. — Но придется быть вдохновляющим и объединяющим руководителем, поддерживать коллектив и создать для команды творческую и мотивирующую рабочую среду. Я верю, что у Хели Нургер, как очень опытного работника, имеются необходимые знания и возможности для достижения поставленных целей”.

”Безусловно, Таллиннской городской музей со своими филиалами является одним из представительских музеев Эстонии, — сказала Хели Нургер. — Городской музей проделал отличную работу — у него прекрасная репутация и деятельность заметна не только в новостях культуры, но и, например, летом, на улицах Старого города. Это показывает, что коллектив Городского музея профессионален и стремится к прогрессу и моя задача — создать условия, позволяющие коллегам внести наилучший вклад. Я хочу быть как инициатором сотрудничества, так и руководителем, поддерживающим новаторство команды — для того, чтобы качество музея было все время на высоком уровне”.

Хели Нургер связана с музейной деятельностью с 1994 года — поначалу она работала в Музее Харьюмаа ученым-хранителем, затем музейным педагогом и под конец — директором музея. Она также действующий член правления Объединения музеев Эстонии. В 2006 году Нургер начала руководить монастырем Падизе. В 2015 году она стояла у истоков журнала эстонского культурного наследия Pööning и по-прежнему является его ответственным издателем, редактором и соавтором. Хели Нургер дважды была удостоена ежегодной премии от Департамента защиты памятников старины, в последний раз, в октябре этого года, — за реализацию проекта по консервации руин монастыря Падизе.

Хели Нургер закончила Таллиннский университет по специальности учитель эстонского языка и литературы, а также Хаапсалуский центр профессионального образования (отделение текстиля). Она прошла магистерское обучение Эстонской художественной академии по специальности охрана памятников старины и реставрация и сейчас продолжает обучение в Тартуском университете на отделении организации культуры (степень магистра).