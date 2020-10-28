28.10.2020, 15:41

У Таллиннского городского музея будет новый руководитель


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Linnamuuseum
LinnamuuseumFoto: Linnamuuseum

На сегодняшнем заседании таллиннская горуправа утвердила новым руководителем Городского музея Хели Нургер — опытного музейного работника, которая приступит к исполнению обязанностей с 29 октября.

Как сказал вице-мэр Вадим Белобровцев, перед новым руководителем стоят серьезные задачи.

”Ее повседневными обязанностями будет руководство и развитие организации, состоящей из семи очень разных филиалов, поддерживая своей деятельностью миссию музея — собирать, исследовать и хранить историю Таллинна, — отметил Вадим Белобровцев. — Но придется быть вдохновляющим и объединяющим руководителем, поддерживать коллектив и создать для команды творческую и мотивирующую рабочую среду. Я верю, что у Хели Нургер, как очень опытного работника, имеются необходимые знания и возможности для достижения поставленных целей”.

”Безусловно, Таллиннской городской музей со своими филиалами является одним из представительских музеев Эстонии, — сказала Хели Нургер. — Городской музей проделал отличную работу — у него прекрасная репутация и деятельность заметна не только в новостях культуры, но и, например, летом, на улицах Старого города. Это показывает, что коллектив Городского музея профессионален и стремится к прогрессу и моя задача — создать условия, позволяющие коллегам внести наилучший вклад. Я хочу быть как инициатором сотрудничества, так и руководителем, поддерживающим новаторство команды — для того, чтобы качество музея было все время на высоком уровне”.

Хели Нургер связана с музейной деятельностью с 1994 года — поначалу она работала в Музее Харьюмаа ученым-хранителем, затем музейным педагогом и под конец — директором музея. Она также действующий член правления Объединения музеев Эстонии. В 2006 году Нургер начала руководить монастырем Падизе. В 2015 году она стояла у истоков журнала эстонского культурного наследия Pööning и по-прежнему является его ответственным издателем, редактором и соавтором. Хели Нургер дважды была удостоена ежегодной премии от Департамента защиты памятников старины, в последний раз, в октябре этого года, — за реализацию проекта по консервации руин монастыря Падизе.

Хели Нургер закончила Таллиннский университет по специальности учитель эстонского языка и литературы, а также Хаапсалуский центр профессионального образования (отделение текстиля). Она прошла магистерское обучение Эстонской художественной академии по специальности охрана памятников старины и реставрация и сейчас продолжает обучение в Тартуском университете на отделении организации культуры (степень магистра).

Для поиска нового руководителя Таллиннского городского музея Таллиннский департамент культуры 25 августа объявил публичный конкурс. На конкурс представили 27 заявок, по результатам оценивания на собеседование пригласили 8 кандидатов.

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