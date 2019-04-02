У судей могут появиться роботы-помощники: министерство ищет возможности для привлечения искусственного интеллекта

При этом вице-канцлер Вильяр Пеэп подчеркивает, что роботов-судей все же ожидать не стоит. ”Искусственный интеллект никогда не придет на замену судьям. Говорить можно лишь о ”роботе-помощнике”, но не в коем случае не о ”роботе-судье””, — отметил он.

По его словам, помимо прочего, планируется автоматизировать процесс ускоренного производства по платежным поручениям, чем сейчас занимаются судебные чиновники. Всего таким путем в Эстонии разрешается около половины дошедших до суда гражданских дел.

”По сути это работа почтовой конторы: суду поступает требование, суд на его основании делает платежное предложение второй стороне и, если она не оспаривает, то судебное решение вступает в силу”, — поясняет Пеэп. По его словам, это очень быстрый способ, разрешающий множество ситуаций, в которых должник просто не платит, но и не оспаривает требование. Специалист говорит, что в будущем такими вещами мог бы заниматься искусственный интеллект.

В более масштабной перспективе планируется изменить процессуальный способ судебной инфосистемы. ”Вместо судебного решения, которое сейчас составляется в виде текстового файла, будут обрабатываться поля данных. Таким образом результаты работы судьи и судебного чиновника станут машиночитаемыми”,- поясняет Пеэп. Кроме того, передача информации между различными базами и учреждениям станет происходить на основании данных, а не путем передачи документов.

Когда именно это могло бы произойти, эксперт не уточнил.