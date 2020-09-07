У студентов Таллиннского университета диагностирован коронавирус

В одном случае установлено, с кем контактировал больной, и они отправлены на самоизоляцию. Во втором случае установление близких контактов только идет.

По словам руководителя по коммуникации Таллиннского университета Сулева Олля, источником не является университет. "Ни одно из заражений не началось с университета", — заверяет Олль.

Университет тесно сотрудничает с Департаментом здоровья. По словам руководителя по коммуникации, как студенты, так и работники оповещены о ситуации.

По словам Сулева Олля, с коллективом университета в текущем порядке делятся информацией о мерах, с которыми считаться при организации обучения и работы. "Э-обучение мы широко использовали уже весной, но полностью перейдем на него тогда, когда будет безусловно необходимо", — поясняет Олль.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!