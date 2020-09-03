У студента ТТУ обнаружили коронавирус

Сегодня у студента Таллиннского технического университета обнаружили коронавирус.
"Инфицированный чувствует себя хорошо и находится на домашнем лечении под наблюдением семейного врача. Университет с момента, как стало известно об этом случае, сотрудничает с Департаментом здоровья", — сказал порталу Delfi руководитель пресс-службы ТТУ Крыыт Ныгес.
Он заверил, что все близкие контакты зараженного выяснены, эти люди также находятся в самоизоляции и следят за своим состоянием здоровья.
Студенты, который были с больным на одной лекции, извещены. Оповещены также остальные студенты и сотрудники университета.
"Помещения, в которых находился зараженный, соответствующим образом очищены и безопасны для использования. Для работников или учащихся опасности нет", — сказал Ныгес и пообещал в случае изменения ситуации оперативно дать новую информацию.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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