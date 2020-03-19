У старейшины волости Сааремаа обнаружен коронавирус

У Мадиса Калласа не проявлялись симптомы болезни, несмотря на это, он с вечера четверга был на домашнем карантине, поскольку контактировал с человеком, тест на коронавирус которого дал положительный результат, передает RusERR со ссылкой на Saarte Hääl.

Работой кризисной комиссии Каллас руководил из дома. Единственный раз за последнюю неделю он вышел из дома, чтобы сдать тест на коронавирус в Курессааре. Тогда он зашел в кризисный штаб в маске и резиновых перчатках и держал дистанцию с людьми.

Каллас заверил, что самочувствие хорошее.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!