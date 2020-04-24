У срочника из расквартированной в Палдиски воинской части обнаружили коронавирус. На карантине 24 человека

Информация о том, что у одного из срочнослужащих диагностирован коронавирус, поступила в Delfi вчера вечером. Сегодня Силы обороны подтвердили эту информацию.

Сослуживцы и другие лица, находившиеся в непосредственном контакте с зараженным, пройдут двухнедельный карантин. Таких набралось 24 человека. Все они помещены в изолятор воинской части, которая расквартирована в Палдиски.

Учения Tornaado завершатся сегодня.

Как сообщили в Силах обороны, с изолированными можно связаться по их личному телефону, а также передать посылки (по почте или через проходную).

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