24.04.2020, 14:37

У срочника из расквартированной в Палдиски воинской части обнаружили коронавирус. На карантине 24 человека

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EST 11
У срочника из расквартированной в Палдиски воинской части обнаружили коронавирус. На карантине 24 человека
Tiit Blaat

У одного из срочников Калевского пехотного батальона, который участвовал в учениях Tornaado, обнаружили коронавирус. Военнослужащего отправили в Палдиски в его воинскую часть на лечение.

Информация о том, что у одного из срочнослужащих диагностирован коронавирус, поступила в Delfi вчера вечером. Сегодня Силы обороны подтвердили эту информацию.

Сослуживцы и другие лица, находившиеся в непосредственном контакте с зараженным, пройдут двухнедельный карантин. Таких набралось 24 человека. Все они помещены в изолятор воинской части, которая расквартирована в Палдиски.

Учения Tornaado завершатся сегодня.

Как сообщили в Силах обороны, с изолированными можно связаться по их личному телефону, а также передать посылки (по почте или через проходную).

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