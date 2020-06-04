У сотрудника Вируской тюрьмы обнаружили коронавирус
Сегодня обнаружилось, что один из работников Вируской тюрьмы инфицирован коронавирусом. Последний раз он был на работе в позапрошлую среду.
Сегодня обнаружилось, что один из работников Вируской тюрьмы инфицирован коронавирусом. Последний раз он был на работе в позапрошлую среду.
Заключенные того подразделения тюрьмы, в котором работает зараженный, изолированы от других, они проходят тестирование. Анализы сдают сотрудники данного подразделения и другие лица, контактировавшие по службе с инфицированным.
Зараженный сотрудник тюрьмы в последний раз приходил на работу 27 мая.
Ранее в тюрьмах Эстонии коронавирус был обнаружен в Тартуской тюрьме, где 4 апреля анализ одного из работников дал положительный результат.
В местах заключения находится примерно тысяча осужденных, которые по своему состоянию здоровья или возрасту входят в группу риска.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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