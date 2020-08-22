У сотрудника популярного таллиннского ресторана Manna La Roosa обнаружен коронавирус
Расположенный на краю Старого города в центре Таллинна ресторан Manna La Roosa сообщил, что у одного их сотрудника обнаружен коронавирус.
Расположенный на краю Старого города в центре Таллинна ресторан Manna La Roosa сообщил, что у одного их сотрудника обнаружен коронавирус.
Ресторан сообщил, что хотя у сотрудника отсутствовали серьезные симптомы болезни, но тест дал положительный результат. Так как данный человек до этого контактировал с официантами, то руководство ресторана решило на некоторое время закрыть Manna La Roosa.
Весь контактировавший с инфицированным человеком персонал отправят на тестирование, и до получения результатов они все будут находиться в изоляции.
Департамент здоровья разрешил открыть Manna La Roosa с понедельника после дезинфекционного процесса, но руководство ресторана решило вначале дождаться результатов тестирования персонала, и тогда уже принять окончательное решение, когда вновь открыться.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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