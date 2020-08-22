У сотрудника популярного таллиннского ресторана Manna La Roosa обнаружен коронавирус

Ресторан сообщил, что хотя у сотрудника отсутствовали серьезные симптомы болезни, но тест дал положительный результат. Так как данный человек до этого контактировал с официантами, то руководство ресторана решило на некоторое время закрыть Manna La Roosa.

Весь контактировавший с инфицированным человеком персонал отправят на тестирование, и до получения результатов они все будут находиться в изоляции.

Департамент здоровья разрешил открыть Manna La Roosa с понедельника после дезинфекционного процесса, но руководство ресторана решило вначале дождаться результатов тестирования персонала, и тогда уже принять окончательное решение, когда вновь открыться.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!