У SmartLynx опять проблемы: задержан рейс в Болгарию и обратно

В Варне сейчас находится много жителей Эстонии, которые узнали о задержке рейса в три часа ночи: им сообщили, что нет смысл до полудня покидать отель.

Согласно расписанию полетов из Таллинна, самолет SmartLynx должен был вылететь в Варну рано утром (3.50), но был задержан по меньшей мере до 14.20.

Находящимся в Варне эстоноземельцам сообщили сегодня в 11 часов, что вылет состоится завтра рано утром (04.30). Люди не знали, где им придется провести время до вылета. Ситуация осложняется тем, что среди ожидающих вылета домой есть маленькие дети, для которых пребывание в аэропорту представляется крайне тяжелым испытанием.

SmartLynx принес извинения пассажирам и обещает решить проблему с размещением и питанием. По словам пресс-секретаря авиакомпании задержка вылетов Таллинн — Варна и Варна — Таллинн произошла ”по неожиданным причинам”.

”Вылетающим из Таллинна пассажирам были выданы ваучеры на питание из расчета 10 евро на человека. Жителей Таллинна попросили ожидать вылета дома, иногородним пассажирам было обеспечено размещение вместе с трансфером и трехразовое питание”, — сообщила Томич. По ее словам, находящимся в Варне пассажирам тоже гарантировано место в гостинице и еда.

Туристические фирмы ищут альтернативы

Директор по маркетингу компании Estravel Айри Илиссон выразила сожаление в связи с тем, что отсрочка полета заставляет пассажиров терпеть неудобства.