У следователя полиции из Тарту обнаружили коронавирус

Майор полиции Лыунаской префектуры Балдур Пилден сообщил, что следователь последний раз был на работе в Тартуском отделении полиции в прошлую пятницу, тогда у него не было симптомов болезни.

"В пятницу выяснилось, что у члена семьи следователя выявили коронавирус. После этого следователя сразу отправили работать из дома. В понедельник он сделал тест на коронавирус", — сказал Пилден.

"На всякий случай мы отправили домой следить за своим здоровьем и тех сотрудников полиции, с которыми следователь общался в прошлую пятницу. Для надежности при первой возможности этим полицейским сделают тесты на коронавирус", — отметил Пилден.

Помещения, в которых находился следователь, продезинфицированы, и работа полиции продолжается в обычном режиме.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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