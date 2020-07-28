У следователя полиции из Тарту обнаружили коронавирус

Во вторник, 28 июля, выяснилось, что тест на коронавирус следователя полиции из Тарту дал положительный результат. По имеющейся на данный момент информации, следователь заразился во внерабочее время от члена семьи, пишет rus.err.ee.
Майор полиции Лыунаской префектуры Балдур Пилден сообщил, что следователь последний раз был на работе в Тартуском отделении полиции в прошлую пятницу, тогда у него не было симптомов болезни.
"В пятницу выяснилось, что у члена семьи следователя выявили коронавирус. После этого следователя сразу отправили работать из дома. В понедельник он сделал тест на коронавирус", — сказал Пилден.
"На всякий случай мы отправили домой следить за своим здоровьем и тех сотрудников полиции, с которыми следователь общался в прошлую пятницу. Для надежности при первой возможности этим полицейским сделают тесты на коронавирус", — отметил Пилден.
Помещения, в которых находился следователь, продезинфицированы, и работа полиции продолжается в обычном режиме.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Экологи показали неторопливого обитателя зоны отчуждения
На аукционе в Каннах продали факел Олимпиады-80
Рудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»
Свадьбу на 100 гостей во время карантина устроил житель Мангистау