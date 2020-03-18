У следователя из Выру обнаружен коронавирус

"В ночь на 17 марта у полицейского, который работает в помещении, поднялась температура. После незамедлительного обращения к медикам тест подтвердил 17 марта заражение”, — сказал руководитель Кагуского отделения полиции Тамар Тамм. По словам Тамма, с похожими на простуду симптомами домой следить за состоянием здоровья были направлены еще трое сотрудников, которым будут сделаны тесты при первой возможности.

После того, как стало известно о случае заражения, были заказаны работы по дезинфекции помещений полиции в Выру. "Работы были начаты вчера поздно вечером в помещении бюро обслуживания, затем по всему зданию. К раннему утру весь дом был убран, помещения были готовы к работе и мы смогли снова принять в бюро обслуживания клиентов, у которых были неотложные вопросы, связанные с документами", — сказал Тамм.

Он добавил, что для пресечения распространения вируса на удаленную работу из дома были направлены все сотрудники, чья работа это позволяет. „Тех коллег, которые продолжают работы в обычном режиме, мы попросили следить за своим здоровьем и при повышении температуры, кашле и других указывающих на вирус симптомах сразу же связаться с семейным врачом и избегать близких контактов", — добавил Тамар Тамм.

"Полиция работает по-прежнему, работа патрулей не нарушена", — добавил руководитель отделения полиции. "Мы соблюдаем все советы Департамента здоровья для того, чтобы защититься и пресечь распространение вируса. При контакте с людьми, имеющих симптомы заболевания, мы используем маски и резиновые перчатки, в случае подозрения на вирус вызываем скорую помощь.