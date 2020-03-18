У следователя из Выру обнаружен коронавирус

У следователя Кагуского (Юго-восточного) отделения полиции вечером 17 марта был обнаружен коронавирус, следователь находится на домашнем лечении. Во избежание опасности заражения помещения полиции в Выру были дезинфицированы, работы были завершены сегодня утром.
"В ночь на 17 марта у полицейского, который работает в помещении, поднялась температура. После незамедлительного обращения к медикам тест подтвердил 17 марта заражение”, — сказал руководитель Кагуского отделения полиции Тамар Тамм. По словам Тамма, с похожими на простуду симптомами домой следить за состоянием здоровья были направлены еще трое сотрудников, которым будут сделаны тесты при первой возможности.
После того, как стало известно о случае заражения, были заказаны работы по дезинфекции помещений полиции в Выру. "Работы были начаты вчера поздно вечером в помещении бюро обслуживания, затем по всему зданию. К раннему утру весь дом был убран, помещения были готовы к работе и мы смогли снова принять в бюро обслуживания клиентов, у которых были неотложные вопросы, связанные с документами", — сказал Тамм.
Он добавил, что для пресечения распространения вируса на удаленную работу из дома были направлены все сотрудники, чья работа это позволяет. „Тех коллег, которые продолжают работы в обычном режиме, мы попросили следить за своим здоровьем и при повышении температуры, кашле и других указывающих на вирус симптомах сразу же связаться с семейным врачом и избегать близких контактов", — добавил Тамар Тамм.
"Полиция работает по-прежнему, работа патрулей не нарушена", — добавил руководитель отделения полиции. "Мы соблюдаем все советы Департамента здоровья для того, чтобы защититься и пресечь распространение вируса. При контакте с людьми, имеющих симптомы заболевания, мы используем маски и резиновые перчатки, в случае подозрения на вирус вызываем скорую помощь.
Руководитель Кагуского отделения полиции подтвердил, что делается все возможное, чтобы препятствовать распространению вируса и при этом обеспечить безопасность как сотрудников полиции, так и всех остальных жителей.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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