У скончавшегося в Таллиннском зоопарке льва обнаружен коронавирус
На прошлой неделе Таллиннский зоопарк сообщил, что из-за почечной недостаточности пришлось усыпить льва Джонни. Его тест на коронавирус оказался положительным.
На прошлой неделе Таллиннский зоопарк сообщил, что из-за почечной недостаточности пришлось усыпить льва Джонни. Его тест на коронавирус оказался положительным.
Самец азиатского льва Юна, чье второе уменьшительно-ласкательное имя было Джонни, был уже преклонного возраста, и в 2020 году во время медосмотра у него была выявлена почечная недостаточность. Это — частая проблема среди пожилых кошачьих.
В январе этого года состояние Юны заметно ухудшилось, и ветеринары уже не давали надежды на выздоровление. Чтобы животное не мучилось от болей и не страдало, в среду, 13 января, его усыпили. Обычно самцы азиатского льва живут примерно 16 лет. Джонни ушел в возрасте 17 лет и 21 день.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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