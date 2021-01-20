У скончавшегося в Таллиннском зоопарке льва обнаружен коронавирус

Самец азиатского льва Юна, чье второе уменьшительно-ласкательное имя было Джонни, был уже преклонного возраста, и в 2020 году во время медосмотра у него была выявлена почечная недостаточность. Это — частая проблема среди пожилых кошачьих.

В январе этого года состояние Юны заметно ухудшилось, и ветеринары уже не давали надежды на выздоровление. Чтобы животное не мучилось от болей и не страдало, в среду, 13 января, его усыпили. Обычно самцы азиатского льва живут примерно 16 лет. Джонни ушел в возрасте 17 лет и 21 день.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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