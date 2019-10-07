У скандального кандидата в ПАСЕ Рейтельманна есть время до четверга, чтобы извиниться за свои высказывания

Несколько лет назад Рейтельман назвал беженцев "стекающейся в Европу грязью", а русскоязычных жителей Эстонии "паразитирующими тиблами". Сегодня на заседании комиссии Рейтельманн дал пояснения своим взглядам.

По словам руководителя комиссии Энна Ээсмаа, состав делегации, в которую EKRE предложила Рейтельманна, окончательно определится в четверг. Если список не будет утвержден, то формирование делегации несколько затянется.

Как сообщил Ээсмаа, на заседании комиссии речь шла о возможном общественном извинении Рейтальманна за свои высказывания. "Из этого Рейтельманн сделает свои выводы. И посмотрим, как он поступит", - сказал председатель комиссии.

Упомянутые высказывания Рейтельманна относятся к 2015 году. Хотя время их не стерло, важно, по словам Ээсмаа, учитывать, что тогда Рейтельманн еще в политике не был. Но тут вопрос, как на это посмотрят члены комиссии.

"Я с интересом смотрю по Delfi и другим каналам, где он выступает на то, как он выражается", - сказал Ээсмаа и добавил, что отношение к кандидатуре Рейтельманна до четверга может измениться.