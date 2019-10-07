У скандального кандидата в ПАСЕ Рейтельманна есть время до четверга, чтобы извиниться за свои высказывания

Несколько лет назад Рейтельман назвал беженцев "стекающейся в Европу грязью", а русскоязычных жителей Эстонии "паразитирующими тиблами". Сегодня на заседании комиссии Рейтельманн дал пояснения своим взглядам.
По словам руководителя комиссии Энна Ээсмаа, состав делегации, в которую EKRE предложила Рейтельманна, окончательно определится в четверг. Если список не будет утвержден, то формирование делегации несколько затянется.
Как сообщил Ээсмаа, на заседании комиссии речь шла о возможном общественном извинении Рейтальманна за свои высказывания. "Из этого Рейтельманн сделает свои выводы. И посмотрим, как он поступит", - сказал председатель комиссии.
Упомянутые высказывания Рейтельманна относятся к 2015 году. Хотя время их не стерло, важно, по словам Ээсмаа, учитывать, что тогда Рейтельманн еще в политике не был. Но тут вопрос, как на это посмотрят члены комиссии.
"Я с интересом смотрю по Delfi и другим каналам, где он выступает на то, как он выражается", - сказал Ээсмаа и добавил, что отношение к кандидатуре Рейтельманна до четверга может измениться.
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Тайна смерти Александра Македонского разгадана
Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима для рака
Прощай, вставная челюсть. Ученые совершили прорыв