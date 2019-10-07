07.10.2019, 21:27

У скандального кандидата в ПАСЕ Рейтельманна есть время до четверга, чтобы извиниться за свои высказывания

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Александер Пихлак
Александер Пихлак
EST
У скандального кандидата в ПАСЕ Рейтельманна есть время до четверга, чтобы извиниться за свои высказывания
Hendrik Osula

Комиссия Рийгикогу по иностранным делам сегодня вновь обсудила вопрос формирования делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, на которой был заслушен Урмас Рейтельман, чья кандидатура поставила комиссию в патовое положение. Судьба Рейтельманна решится в четверг.

Несколько лет назад Рейтельман назвал беженцев "стекающейся в Европу грязью", а русскоязычных жителей Эстонии "паразитирующими тиблами". Сегодня на заседании комиссии Рейтельманн дал пояснения своим взглядам.

По словам руководителя комиссии Энна Ээсмаа, состав делегации, в которую EKRE предложила Рейтельманна, окончательно определится в четверг. Если список не будет утвержден, то формирование делегации несколько затянется.

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Как сообщил Ээсмаа, на заседании комиссии речь шла о возможном общественном извинении Рейтальманна за свои высказывания. "Из этого Рейтельманн сделает свои выводы. И посмотрим, как он поступит", - сказал председатель комиссии.

Упомянутые высказывания Рейтельманна относятся к 2015 году. Хотя время их не стерло, важно, по словам Ээсмаа, учитывать, что тогда Рейтельманн еще в политике не был. Но тут вопрос, как на это посмотрят члены комиссии.

"Я с интересом смотрю по Delfi и другим каналам, где он выступает на то, как он выражается", - сказал Ээсмаа и добавил, что отношение к кандидатуре Рейтельманна до четверга может измениться.

Ээсмаа напомнил, что Рейтельманн по его собственным словам уже извинился среди своих коллег в Кайтселийте. В интервью «АК» он также принес извинения тем, кого могли оскорбить его слова, однако с оговоркой: «Я не горжусь тем, какие слова использовал, и если я кого-то обидел, то искренне сожалею и прошу прощения. Я прошу прощения у всех, кого оскорбил, кроме тех русских, которые участвовали в беспорядках 2007 года».

"Я не видел этих извинений, но это не означает, что их не было", - сказал Ээсмаа.

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