02.11.2020, 13:43

У работника столичной гимназии выявлен коронавирус. 20 учителей отправлены в самоизоляцию


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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamasFoto: Andres Putting

У одного из работников столичной Гимназии Густафа Адольфа (GAG) выявлен коронавирус, и поскольку с этим работником контактировали еще два десятка школьных учителей, то в понедельник занятия для учащихся с первого по шестой классы были отменены, а со вторника до 9 ноября часть младших классов будут учиться дистанционно, сообщает RusERR.

"В нашей школе произошел первый случай COVID-19, в связи с чем со 2 ноября будут применены существенные изменения в организации учебной работы учащихся I и II школьной ступени. Случай заболевания касается одного работника школы, но в самоизоляции в качестве тесно контактировавших с ним лиц должны будут оставаться все 20 учителей, которые присутствовали на рабочем собрании", — сообщил директор GAG Хенрик Салум в письме, разосланном родителям учащихся.

В понедельник занятия для учащихся всех классов с 1-го по 6-й отменены.

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Часть учащихся классов с 3-го по 6-й смогут со вторника продолжить обычную учебу в школе, потому что учителя их классов не были переведены на самоизоляцию или учителя можно заменить. Однако несколько классов с 1-го по 4-й останутся на дистанционном обучении до 9 ноября.

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