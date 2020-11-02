У работника столичной гимназии выявлен коронавирус. 20 учителей отправлены в самоизоляцию

"В нашей школе произошел первый случай COVID-19, в связи с чем со 2 ноября будут применены существенные изменения в организации учебной работы учащихся I и II школьной ступени. Случай заболевания касается одного работника школы, но в самоизоляции в качестве тесно контактировавших с ним лиц должны будут оставаться все 20 учителей, которые присутствовали на рабочем собрании", — сообщил директор GAG Хенрик Салум в письме, разосланном родителям учащихся.

В понедельник занятия для учащихся всех классов с 1-го по 6-й отменены.

Часть учащихся классов с 3-го по 6-й смогут со вторника продолжить обычную учебу в школе, потому что учителя их классов не были переведены на самоизоляцию или учителя можно заменить. Однако несколько классов с 1-го по 4-й останутся на дистанционном обучении до 9 ноября.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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