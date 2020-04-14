У работника столичного магазина Maxima выявлен коронавирус

В ходе тестирования работников на коронавирус, проходящего в магазинах сети Maxima, выяснилось, что сотрудник столичного магазина по адресу Ыйсмяэ, 46 является инфицированным. Работник заразился во внерабочее время, поэтому опасности для покупателей нет, и магазин закрывать не будут, сообщил руководитель торговой сети.
"Прежде всего выяснили, кто из коллег был с зараженным в близком контакте, известили их о возможной опасности заражения и отправили на 14-дневный карантин", - сообщил глава сети Эдвинас Волкас.
Он также пояснил, что, исходя из обстоятельств заражения и рекомендаций Департамента здоровья торговым предприятиям, магазин решено не закрывать. Для обеспечения повышенной безопасности он будет подвергнут вечером дополнительной дезинфекции.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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