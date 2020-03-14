У работника сааремааского завода нашли коронавирус. Он контактировал и с другими работниками

Кеэрберг говорит, что всем работникам дано распоряжение незамедлительно остаться дома, если проявится хоть малейший симптом заболевания. "В то же время предприятие не может проверить и тем более протестировать всех, — добавляет он. — Даже система здравоохранения сейчас может заниматься только явно заболевшими".

В ближайшие дни, по словам Кеэрберга в выходные, выяснится реакция руководства: придется ли закрыть завод, закроют ли какую-то конкретную производственную группу, где работал носитель вируса, или будет применен какой-либо другой сценарий.

"Работник был на домашнем лечении со среды", — говорит он. Результаты теста на вирус выяснились вчера к концу рабочего дня, и тогда об этом узнал и Кеэрберг. Хотя завод обычно работает и по выходным, все запланированные рабочие смены на субботу-воскресенье отменены.

"Как долго зараженный не будет участвовать в работе, зависит от выздоровления человека и оценки врачей", — комментирует Кеэрберг. "Согласно последнему решению мы снова начнем работу в понедельник", — добавляет он относительно других работников.

Руководитель Ouman говорит, что поскольку ситуация сейчас меняется за считанные часы, реагируют по мере необходимости. Если будет ясно, что сложившаяся ситуация это предполагает, завод останется закрытым дольше. Все работники, у которых проявятся симптомы заболевания, должны сразу остаться дома.

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