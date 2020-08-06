У работника ресторана La Dolce Vita выявлен коронавирус

По словам владельца заведения Данило Вентурини, тест сделали все сотрудники. Сегодня выяснилось,что все они здоровы (кроме того, у кого уже был диагностирован коронавирус). Тем не менее, пока ресторан закрыт, а все работники из смены заболевшего отправлены домой на двухнедельную самоизоляцию.

"Коронавирус очень опасное заболевание”, — говорит владелец. По его словам, маски персонал носил и до инцидента. Также будет продолжаться уделяться особое внимание дезинфекции поверхностей.

”Мы намерены приложить все усилия, чтобы через наших работников болезнь распространение не получила”, — подчеркнул он.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!