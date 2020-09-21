21.09.2020, 13:57
У работника Оруского дома попечения диагностировали коронавирус
Вчера у работника расположенного в Ляэнемаа Оруского дома попечения
был диагностирован коронавирус.
Вчера у работника расположенного в Ляэнемаа Оруского дома попечения
был диагностирован коронавирус.
”Мы пытаемся установить круг людей, с которыми работник точно общался. Кроме коллег зараженный, конечно же, контактировал и с подопечными”, — сообщила советник по связям с общественностью Департамента здоровья Эйке Кингсепп.
Сейчас все клиенты находятся в своих комнатах и совместной деятельности не происходит.
"Если будут выявлены другие случаи, то, согласно нашим протоколам, мы попытаемся разделить здание на зоны для больных и здоровых, чтобы свести контакты между ними к минимуму”, — пояснила она.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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