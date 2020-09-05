У работника Нарвского языкового лицея обнаружен коронавирус

"Этот человек не работал в дневное время, у него не было контактов ни с учениками, ни с учителями", — говорится в сообщении руководства лицея.

В связи с этим уроки будут проходить в обычном режиме, однако с 7 сентября будут отменены все вечерние занятия, родительские собрания, спортивные и культурные мероприятия, проведение которых запланировано после уроков.

С 7 по 15 сентября здание школы будет открыто с 7:30 до 16:30, после чего будет проводиться обязательная дезинфекция учебных помещений. Родителей просят не заходить в здание школы и встречать детей на улице.

Информацию о факте заражения подтвердила и директор лицея Надежда Черкашина.

"Да, это действительно так. Заболел один их технических сотрудников, который работает по вечерам. Если бы это был кто-то из учителей, решение было бы другим", — сказала Черкашина ERR.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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