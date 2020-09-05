05.09.2020, 22:33

У работника Нарвского языкового лицея обнаружен коронавирус

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Drive-in testimine Tartus
Drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

Руководство Нарвского языкового лицея через систему e-kool известило родителей о том, что у технического работника обнаружен коронавирус, сообщил один из родителей ERR.

"Этот человек не работал в дневное время, у него не было контактов ни с учениками, ни с учителями", — говорится в сообщении руководства лицея.

В связи с этим уроки будут проходить в обычном режиме, однако с 7 сентября будут отменены все вечерние занятия, родительские собрания, спортивные и культурные мероприятия, проведение которых запланировано после уроков.

С 7 по 15 сентября здание школы будет открыто с 7:30 до 16:30, после чего будет проводиться обязательная дезинфекция учебных помещений. Родителей просят не заходить в здание школы и встречать детей на улице.

Информацию о факте заражения подтвердила и директор лицея Надежда Черкашина.

"Да, это действительно так. Заболел один их технических сотрудников, который работает по вечерам. Если бы это был кто-то из учителей, решение было бы другим", — сказала Черкашина ERR.

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