У работника Нарвского языкового лицея обнаружен коронавирус

Руководство Нарвского языкового лицея через систему e-kool известило родителей о том, что у технического работника обнаружен коронавирус, сообщил один из родителей ERR.
"Этот человек не работал в дневное время, у него не было контактов ни с учениками, ни с учителями", — говорится в сообщении руководства лицея.
В связи с этим уроки будут проходить в обычном режиме, однако с 7 сентября будут отменены все вечерние занятия, родительские собрания, спортивные и культурные мероприятия, проведение которых запланировано после уроков.
С 7 по 15 сентября здание школы будет открыто с 7:30 до 16:30, после чего будет проводиться обязательная дезинфекция учебных помещений. Родителей просят не заходить в здание школы и встречать детей на улице.
Информацию о факте заражения подтвердила и директор лицея Надежда Черкашина.
"Да, это действительно так. Заболел один их технических сотрудников, который работает по вечерам. Если бы это был кто-то из учителей, решение было бы другим", — сказала Черкашина ERR.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда
Почему нельзя оставлять зарядку в розетке
Почему нельзя собирать грибы в вёдра и полиэтиленовые пакеты
Мать двух детей превратила заброшенный дом в сказочный уголок