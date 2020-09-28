У работника магазина Rimi диагностирован коронавирус

27 сентября у работника магазина Sõpruse Rimi был диагностирован коронавирус.
По предварительным данным, заражение произошла в кругу семьи. Отмечается, что данный работник с клиентами не контактировал.
К настоящему моменту в магазине проведена дезинфекция. Больной и те, кто имел с ним близкий контакт, находятся на самоизоляции. Магазин открыт для посетителей.
”К сожалению, во время пандемии люди заболевают, и полностью предотвратить это невозможно”, — сказал глава Rimi Estonia Вайдо Падумяэ. ”Сейчас мы сделали все, что в наших силах, чтобы очаг не расширялся и чтобы сотрудники и клиенты чувствовали себя в безопасности. Приобретенный весной опыт помог нам справиться с рисками, и за полгода мы поготовились к возможным случаям коронавируса в магазинах Rimi. Мы, безусловно, продолжим работу, и, конечно же, наше желание — обеспечить максимальную безопасность всем людям”.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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