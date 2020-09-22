22.09.2020, 15:18

У работника Ида-Вируской центральной больницы выявлен коронавирус

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EST 7
Uroloogia
Foto on illustreerivFoto: Priit Simson

У работника операционного отделения Ида-Вируской центральной больницы выявлен коронавирус, в связи с чем в организацию плановых операций вносятся изменения.

Больница продолжает оказывать неотложную помощь.

Плановая работа операционного отделения времена ограничена. Больница приняла дополнительные меры безопасности, в том числе обязательное ношение масок для работников и пациентов.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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