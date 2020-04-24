У работника детского сада в Кивиыли обнаружен коронавирус

У работника расположенного в Кивиыли детского сада Kannike и двух членов семьи этого работника был диагностирован коронавирус, при этом утверждается, что речь идет не об учителе, а сотруднике из числа опорного персонала, который напрямую детьми не занимался. Об этом сообщает издание Põhjarannik.
Всего, согласно последним данным, в Ида-Вирумаа новый тип коронавируса диагностирован у 100 человек, что составляет 7,34 случая на 10 000 жителей.
На сегодняшний день в Эстонии было проведено 46 281 первичных тестов, из которых 1 605, т.е. 3,5 процента показали позитивный результат.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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