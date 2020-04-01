У президента, премьера, парламентариев и других чиновников выросли зарплаты(6)
С 1 апреля зарплаты высокопоставленных государственных служащих в среднем выросли на 8%, передает RusERR.
С 1 апреля зарплаты высокопоставленных государственных служащих в среднем выросли на 8%, передает RusERR.
С учетом проходящей каждую весну индексации заработных плат высших государственных служащих зарплата президента, спикера Рийгикогу, премьер-министра и председателя Госсуда составляет без малого 6662 евро.
У рядовых депутатов парламента зарплата выросла с 4009 до 4330 евро.
На фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса, ряд чиновников объявили, что полученную прибавку будут отдавать на благотворительность. А в Рийгикогу на днях внесли в производство законопроект, согласно которому на время чрезвычайной ситуации может быть снижен коэффициент индексации заработной платы высшим чиновникам.
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