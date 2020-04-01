У президента, премьера, парламентариев и других чиновников выросли зарплаты

С учетом проходящей каждую весну индексации заработных плат высших государственных служащих зарплата президента, спикера Рийгикогу, премьер-министра и председателя Госсуда составляет без малого 6662 евро.

У рядовых депутатов парламента зарплата выросла с 4009 до 4330 евро.

На фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса, ряд чиновников объявили, что полученную прибавку будут отдавать на благотворительность. А в Рийгикогу на днях внесли в производство законопроект, согласно которому на время чрезвычайной ситуации может быть снижен коэффициент индексации заработной платы высшим чиновникам.

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