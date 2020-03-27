У полицейского Раплаского отделения полиции обнаружен коронавирус

Симптомы заболевания у полицейского возникли в среду, когда он работал удаленно. В четверг утром из лаборатории пришел ответ, подтверждающий коронавирус.

После выявленного случая заболевания тест был сделан 20 служащим Раплаского отделения полиции, которые ранее контактировали с заболевшим коллегой или у которых возникло подозрение в отношении своего здоровья. Все тесты были негативными.

Во избежание распространения инфекции вчера были закрыты Раплаское отделение полиции и бюро обслуживания при нем и начаты работы по дезинфекции. Отделении и бюро остаются для клиентов закрытыми и сегодня, 27 марта.

Руководитель Раплаского отделения полиции Янно Руус сказал, что все чиновники, характер работы которых позволяет работать удаленно, будут работать из дома.

”Полицейские, которые работают на улице, выполняют свои обычные задания и будут избегать посещения здания отделения полиции. Все сотрудники нашего отделения следят за своим здоровьем и знают, что при проявлении симптомов надо сразу же идти домой. Мы делаем все от себя зависящее, чтобы остановить распространение вируса", — сказал Руус.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!