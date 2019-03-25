У пассажирского порта и памятника ”Русалка” изменилась организация движения

В Таллинне начался новый этап строительства улицы Рейди, который повлек за собой изменения в организации движения. На данный момент строительство затрагивает три перекрестка — у памятника ”Русалка”, у торгового центра Nautica и перекресток улиц Петроолеуми и Туукри.
”Строительство улицы Рейди — это один из самых масштабных и важных проектов последних лет. Мы понимаем, что он доставит неудобства местным жителям и участникам движения и надеемся на понимание со стороны жителей Таллинна. Просим всех участников движения внимательно следовать временным знакам. На самых сложных участках первые дни будут работать регулировщики”, — отметил старейшина района КесклиннВладимир Свет.
С 21 марта была открыта для движения в полном объеме улица Петроолеуми. В то же время закрылась для проезда улица Уус-Садама на отрезке между улицей Рейди и домом по адресу Уус-Садама, 18. Это означает, что по улице Уус-Садама нельзя теперь попасть в порт. Чтобы попасть в порт нужно использовать улицу Петроолеуми. Жителям Уус-Садама обеспечен доступ домой через улицу Туукри.
С 25 марта на улице Лоотси закрыто направление движения из порта до перекрестка с улицей Ахтри. Таким образом закрыт выезд со стороны порта на улицу Йыэ и правый поворот на улицу Ахтри. В качестве выезда из порта можно временно использовать ответвление улицы Лоотси, по которому можно свернуть на улицу Туукри, как налево, так и направо. Из порта также можно выехать через улицу Петроолеуми.
Начиная с сегодняшнего дня также изменилась организация движения на перекрестке у памятника ”Русалка”. 25 марта был закрыт левый поворот с улицы Пирита на Нарвское шоссе. С 1 апреля закроется и правый поворот с Нарвского шоссе на улицу Пирита. Попасть из Пирита к Певческому полю и обратно можно будет по улицам Румму и Козе.