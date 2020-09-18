У офисного работника Maxima обнаружен коронавирус

По словам председателя правления Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, для предприятия важно, чтобы работники, партнеры и клиенты могли чувствовать себя в Maxima в безопасности. ”Как и весной, в сегодняшней ситуации важны открытость со СМИ и оперативное сотрудничество с местными самоуправлениями и ответственными ведомствами, поскольку только так мы сможем помочь предотвратить появление локальных очагов распространения вируса”, — подчеркивает Эдвинас Волкас важность прозрачности информации.

”Помимо ежедневной дезинфекции сегодня проводится дополнительная дезинфекция всего офиса. С августа в офисе Maxima были усилены требования безопасности, например — соблюдение дистанции, ограничение количества людей на собраниях и в рабочих помещениях, а также наличие дезинфицирующих средств и масок. Для дополнительной защиты наших работников мы теперь вводим требование, чтобы все встречи как с нашими работниками, так и с партнерами происходили исключительно через виртуальные каналы”, — добавил Эдвинас Волкас.

Мы идентифицировали всех коллег, которые были в тесном контакте с работником и немедленно отправили их по домам, а также направили на тестирование. Работникам создана возможность для двухнедельного нахождения дома, компания Maxima, со своей стороны, помогает находящимся дома продуктовыми пакетами, а при необходимости также оказывает психологическую поддержку.

”Исходя из предоставленной Департаментом здоровья информации о вспышках заболеваний в Ида-Вирумаа, Харьюмаа и Таллинне, компания Maxima сделала для сотрудников магазинов в этих регионах обязательным ношение перчаток и масок, в других регионах это по-прежнему носит рекомендательный характер”, — сказал Эдвинас Волкас.

В офисе Maxima были реализованы различные меры по повышению безопасности как для сотрудников, так и для клиентов:

1. В офисе и логистическом центре Maxima измеряется температура тела каждого входящего. При определении температуры выше 37 градусов, работник/посетитель не может зайти в офис.

2. Мы начали направлять большинство офисных работников на удаленную работу.