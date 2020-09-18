У офисного работника Maxima обнаружен коронавирус

В начале недели у офисного работника Maxima Eesti появились признаки простуды. Работник был немедленно направлен на домашнее лечение, впоследствии тест тест дал положительный результат. Maxima определила все близкие контакты работника в офисе, отправила их на самоизоляцию в домашний офис и организовала тестирование. Сразу же была проведена дополнительная дезинфекция всего офиса.
По словам председателя правления Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, для предприятия важно, чтобы работники, партнеры и клиенты могли чувствовать себя в Maxima в безопасности. ”Как и весной, в сегодняшней ситуации важны открытость со СМИ и оперативное сотрудничество с местными самоуправлениями и ответственными ведомствами, поскольку только так мы сможем помочь предотвратить появление локальных очагов распространения вируса”, — подчеркивает Эдвинас Волкас важность прозрачности информации.
”Помимо ежедневной дезинфекции сегодня проводится дополнительная дезинфекция всего офиса. С августа в офисе Maxima были усилены требования безопасности, например — соблюдение дистанции, ограничение количества людей на собраниях и в рабочих помещениях, а также наличие дезинфицирующих средств и масок. Для дополнительной защиты наших работников мы теперь вводим требование, чтобы все встречи как с нашими работниками, так и с партнерами происходили исключительно через виртуальные каналы”, — добавил Эдвинас Волкас.
Мы идентифицировали всех коллег, которые были в тесном контакте с работником и немедленно отправили их по домам, а также направили на тестирование. Работникам создана возможность для двухнедельного нахождения дома, компания Maxima, со своей стороны, помогает находящимся дома продуктовыми пакетами, а при необходимости также оказывает психологическую поддержку.
”Исходя из предоставленной Департаментом здоровья информации о вспышках заболеваний в Ида-Вирумаа, Харьюмаа и Таллинне, компания Maxima сделала для сотрудников магазинов в этих регионах обязательным ношение перчаток и масок, в других регионах это по-прежнему носит рекомендательный характер”, — сказал Эдвинас Волкас.
В офисе Maxima были реализованы различные меры по повышению безопасности как для сотрудников, так и для клиентов:
1. В офисе и логистическом центре Maxima измеряется температура тела каждого входящего. При определении температуры выше 37 градусов, работник/посетитель не может зайти в офис.
2. Мы начали направлять большинство офисных работников на удаленную работу.
3. Мы ввели требования к офисным работникам — все встречи проходят виртуально, одновременно могут собираться не более 2 человек, которые должны сохранять дистанцию не менее 1 м, дезинфекционные средства имеются во всех помещениях, работникам обеспечена доступность масок.
4. Каждое утро мы проверяем здоровье всех работников магазинов, измеряя у них температуру тела.
5. В магазинах мы очищаем все поверхности два раза в день — в часы пик утром и после обеда, в зонах касс самообслуживания — каждые два часа.
6. Все кассовые аппараты оснащены защитными экранами, и все сотрудники получили личные средства дезинфекции.
7. В Харьюмаа (включая Таллинн) и Ида-Вирумаа все работники магазинов, находящиеся в непосредственном контакте с покупателями, проинструктированы носить перчатки и одноразовые защитные маски. В других регионах ношение перчаток и масок носит рекомендательный характер.
8. Мы установили для посетителей в зонах входа всех магазинов дезинфицирующие средства и разместили информацию о важности дезинфекции рук.
9. Мы ежедневно дезинфицируем тележки и корзины в магазинах.
10. В супермаркетах Maxima XX и в гипермаркетах XXX есть дополнительные дезинфицирующие средства в зоне фруктов и овощей.
11. Перед кассами установлены метки, которыми обозначено рекомендуемое расстояние между покупателями, и маркировки в местах, где люди стоят в очередях — у прилавков свежего мяса и рыбы, кулинарии, гриля и кондитерских изделий.
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