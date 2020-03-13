13.03.2020, 17:57

У одного из призывников Калевского мотопехотного батальона выявлен коронавирус

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SBK lõpurivistus
SBK lõpurivistusFoto: Randolf Reiljan

У одного из призывников Калевского мотопехотного батальона выявлен коронавирус. В результате этого на карантин были помещены 146 призывников и 8 служащих на постоянной основе.

Зараженный коронавирусом связался со своими родными.

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